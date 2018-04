Política dos EUA passa em teste de fogo na OEA

Esta semana, durante algumas horas, a Organização dos Estados Americanos (OEA) parecia perto de uma cisão. Os governos latino-americanos de esquerda colocaram-se contra os EUA com relação a se Cuba deveria ser autorizada a voltar a esse que é o principal fórum de cooperação política do hemisfério, após 47 anos de suspensão. Nicarágua e Venezuela ameaçaram deixar o grupo a menos que Cuba fosse readmitida. Havia ainda a possibilidade de que os membros colocassem o item em votação, deixando os EUA sozinhos do lado derrotado. Depois de uma intensa atividade diplomática, que incluiu a intervenção à distância do presidente americano, Barack Obama, a OEA anunciou na quarta-feira que seus 34 membros concordaram em revogar a suspensão de Cuba, decidida em 1962. Mas não se permitirá que Havana tome o assento enquanto não cumprir com requisitos de democracia e direitos humanos. "Os governos da OEA foram até à beira do abismo e retornaram", disse Ted Piccone, especialista em América Latina da Brookings Institution. O confronto ilustrou como os esforços do governo Obama para estabelecer um novo relacionamento com o hemisfério estão sendo testados. Muitos veem Cuba como uma prova de fogo para se saber se os Estados Unidos pretendem mesmo se despojar de seu tradicional papel de peso pesado regional. Os EUA se comprometeram como nunca na OEA e usaram todas suas armas diplomáticas para conseguir um acordo - com a secretária de Estado, Hillary Clinton, convocando a ajuda do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva."Os EUA realizaram um esforço extraordinário para buscar um consenso", disse Roberto Flores Bermúdez, embaixador de Honduras em Washington. No final, alguns dos países de esquerda que sempre criticaram a política americana para Cuba aliaram-se ao governo Obama, e não ao presidente venezuelano, Hugo Chávez, que tentou formar um bloco antiamericano no hemisfério. Muitos países foram para a Assembleia da OEA dispostos a readmitir Cuba com poucas ou nenhuma condição. O governo americano temia que isso pudesse abrir um perigoso precedente. Os diplomatas dos EUA insistiram em exigir que Cuba concordasse em adotar reformas democráticas para voltar a ser membro pleno da organização. Mas um pequeno grupo liderado por Chávez ameaçava rejeitar o documento. "A sensação era que estava tudo acabado", comentou um funcionário do Departamento de Estado. Mas na quarta-feira, sem explicação, o grupo liderado pela Venezuela mudou de ideia. O diretor da Human Rights Watch José Miguel Vivanco disse que o acordo "modifica o contexto político e representa uma oportunidade para a região pressionar Cuba coletivamente".