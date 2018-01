Política externa será tema de 1º debate de Bush e Kerry O presidente dos EUA, o republicano George W. Bush, e o candidato democrata John Kerry participam, na quinta-feira, do primeiro dos três debates previstos para antes da eleição norte-americana de novembro. A equipe de negociadores de Bush conseguiu que o debate, a ser realizado em Miami, tenha como tema central a política externa, um ponto forte da campanha de Bush pela reeleição, conforme pesquisa da Pew Research Center. O mesmo levantamento constatou que Bush é visto como um líder mais forte. O primeiro debate é considerado o mais importante dos três, segundo acadêmicos, como Alan Schroeder, autor de Televised Presidential Debates: 40 Years of High-Risk TV. O primeiro confronto é visto por um número maior telespectadores e normalmente tem grande peso entre os eleitores. Cerca de 47 milhões de pessoas assistiram ao primeiro debate entre Bush e Al Gore, em 2000, de acordo com a comissão de debates presidenciais. Aproximadamente 81 milhões de pessoas viram o debate de Ronald Reagan e Jimmy Carter, em 1980. Em contrapartida, apenas 28 milhões acompanharam o discurso de aceitação da nomeação de Bush, na Convenção Nacional Republicana, em 24 de setembro. O discurso de aceitação de Kerry, em julho, atraiu 24 milhões de pessoas para a TV. Os dados são da Nielsen Media Research. As informações são de agências internacionais.