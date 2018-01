Política norueguesa de 104 anos morre antes da posse Ellen Soermeland, que se tornou uma celebridade nacional como a mais velha norueguesa a participar de uma eleição, morreu aos 104 anos, antes de assumir o cargo. Soermeland concorreu a uma vaga para o Conselho Municipal de Oesen no começo deste mês, como membro do Partido Democrata Cristão. Embora tenha terminado o pleito em sexto lugar, sua votação foi suficiente para torná-la suplente. "Minha principal meta é lutar por boas condições para as crianças e os jovens na cidade", garantia Soermeland durante a campanha. "Os jovens são o mais importante recurso que temos". Soermeland, que morreu no domingo, foi descrita como sagaz e muito ativa até o final da vida. Ela morava em um abrigo para idosos em Osen, a 340 quilômetros de Oslo. "Estamos gratos pela inspiração que ela nos deixou como pessoa e política", disse Per Roedoey, seu colega do Partido Democrata Cristão.