Políticas do novo presidente argentino são elogiadas por Vargas Llosa

BUENOS AIRES - O Prêmio Nobel de Literatura e colunista do Estado, Mario Vargas Llosa, elogiou as políticas do presidente argentino, Mauricio Macri, depois de uma reunião na residência oficial de Olivos, periferia norte de Buenos Aires.

O encontro foi fechado à imprensa, mas Macri publicou um vídeo no Twitter, no qual Vargas Llosa elogia o governo, enquanto caminha pelos jardins da casa. "Acho que se respiram ventos de renovação na Argentina que são muito interessantes e muito estimulantes pelo efeito que podem ter sobre o resto da América Latina", disse o escritor peruano, de 80 anos, que está na Argentina para participar da 42ª Feira Internacional do Livro.

"Está-se fazendo um esforço na Argentina para modernizar a política, modernizar a economia, devolver a Argentina a suas conexões com o mundo", disse o escritor sobre a presidência de Macri que tomou posse em 10 de dezembro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vargas Llosa também falou dos bruscos ajustes econômicos que pesam sobre os argentinos. "Estou certo de que, passado este primeiro período de sacrifícios, terá efeitos muito benéficos sobre a economia e as instituições do país", comentou Vargas Llosa, em sintonia com o argumento oficial sobre uma melhora na economia para o segundo semestre deste ano.

Em 2009, pouco antes de receber o Nobel, o escritor lançou duras críticas ao governo peronista de centro-esquerda de Néstor Kirchner (2003-2007) e de sua mulher, Cristina Kirchner (2007-2015). Segundo ele, "os dois levaram o país ao caos econômico".

Em 2015, em plena campanha eleitoral na Argentina, o escritor manifestou publicamente seu apoio a Macri com renovadas críticas ao peronismo.

Na sexta-feira, o escritor divulgará seu último livro "Cinco esquinas" na Feira do Livro e, amanhã, dará a conferência "América Latina de cara para o futuro", a convite da Câmara Argentina do Comércio.

"Se respiran vientos de renovación en la Argentina" Mario Vargas Llosahttps://t.co/5Ijp9eMspY — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 4 de maio de 2016

Cinema. O diretor de cinema argentino Juan José Campanella também elogiou o governo Macri. Na quarta-feira 04 ele afirmou que, após a mudança de governo em dezembro do ano passado, a Argentina "é outro país e melhorou notavelmente em muitos sentidos, sobretudo no âmbito das liberdades".

Em uma entrevista à emissora "Radio con Vos", Campanella, que em 2010 ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro por "O segredo de seus olhos", reconheceu sentir-se orgulhoso de ter pedido votos para Macri durante a campanha eleitoral e reiterou que em muitos sentidos o país está "melhor".

"Sei que é duro para os que estão sofrendo", admitiu o cineasta sobre o ajuste econômico efetuado pelo atual governo, mas comparou essas medidas com as do ex-presidente Eduardo Duhalde (2002-2003), que, lembrou, "desvalorizou o dólar em 300% colocando 20% de pessoas na pobreza de um dia para o outro".

Para o cineasta, a gestão de Macri "não é neoliberal", já que "não está usando o mercado como o último dos juízes", razão pela qual insistiu que o balanço do novo mandato é, até agora, "positivo".

Neste sentido, Campanella aplaudiu o aumento das liberdades individuais nesta nova etapa e felicitou, por exemplo, os novos conteúdos da televisão pública, onde, em sua opinião, "agora você vê até críticas ao governo". /AFP e EFE