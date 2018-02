Político alemão diz que Lula é 'sábio' por não tentar reeleição

O líder da coalizão parlamentar alemã "A Esquerda", Gregor Gysi, disse nesta sexta-feira, 19, em San Salvador, capital de El Salvador, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um "homem sábio", pois não busca sua segunda reeleição, ao contrário de vários de seus colegas da América Latina.

"Lula é um homem sábio, e não comete um erro que muitos outros cometem. Ele sabe que sua Constituição só prevê uma reeleição, coisa que (o líder da Nicarágua, Daniel) Ortega, não o quer aceitar, (o presidente da Colômbia, Álvaro) Uribe, também não", afirmou Gysi à imprensa de El Salvador, país onde fica até sábado.

Segundo o político alemão, isto "não tem nada a ver com direita ou esquerda, é uma condição de personalidade e caráter" de cada líder. Para ele, a intenção de determinados políticos, que tentam permanecer no poder quando não podem, danifica o prestígio da esquerda e dos políticos em geral.

O parlamentar alemão iniciou em Havana uma viagem de três semanas pela América Latina. Na agenda, está uma visita ao Brasil, além de passagens por Bolívia, Equador, Colômbia e Venezuela.

Segundo disse, ele está interessado em obter uma "visão completa" destes países, especialmente dos partidos de esquerda, com os quais seu partido político espera iniciar contatos.

Sobre Honduras e seu retorno às negociações de um Acordo de Associação com a União Europeia (UE) indicou que o reconhecimento do Governo deste país e sua vinculação ao processo com os europeus deve ser uma decisão dos países centro-americanos.

"Isso não deveria ser decidido pela União Europeia, mas pela América Central", acrescentou, sobre o processo de negociações, que foi suspenso depois do golpe de Estado de 28 de junho do ano passado em Honduras, que tirou do poder o então presidente Manuel Zelaya.