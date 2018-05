Político antigay admite culpa por ''''ato indecente'''' O senador americano Larry Craig, republicano de Idaho (foto), de 62 anos, conhecido pela posição antigay, declarou-se culpado por um incidente em junho, no qual foi acusado de "conduta indecente" no banheiro masculino do aeroporto de Minneapolis. Casado, pai de três filhos, ele teria abordado um policial à paisana para convencê-lo a fazer sexo.