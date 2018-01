Político belga acusa Franks de crimes de guerra no Iraque Um candidato esquerdista às eleições legislativas belgas de domingo acusou formalmente hoje o general americano Tommy Franks e um comandante de infantaria do Exército dos Estados Unidos de terem cometido crimes de guerra contra 17 iraquianos e dois jordanianos civis no Iraque. O político e advogado Jan Fermon apresentou o caso a um promotor federal com base em uma lei de 1993 que autoriza cortes belgas a abrigarem processos judiciais contra qualquer pessoa e por qualquer suposto crime de guerra ocorrido no mundo. Apesar de a lei ter sido recentemente alterada - fazendo com que a Bélgica repasse os casos à Justiça dos países de origem dos acusados -, Fermon alega que a queixa não passaria por um julgamento justo nos Estados Unidos e requisitou que o caso seja apresentado na Bélgica. Sua peça também cita o tenente-coronal B. P. McCoy, comandante do 3º Batalhão de Fuzileiros Navais dos EUA. Ele menciona 14 incidentes nos quais civis teriam sido transformados em alvo pelas forças americanas. Veja o especial :