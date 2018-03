Político canadense leva torta na cara O primeiro-ministro da Província de Alberta, no Canadá, Ralph Klein, foi atingido no rosto por uma torta de creme de banana, durante um café da manhã na abertura do Rodeio e Estouro de Rebanho de Calgary, em evento anual. Seguranças agarraram o autor do ?atentado?, que foi entregue à polícia. Embora tenha reagido com bom humor - Klein disse que ?o gosto até que não é mau? - o primeiro-ministro afirmou que processaria o agressor. ?Hoje, uma torta. Amanhã pode ser outra coisa?, ponderou.