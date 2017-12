Político colombiano morre em acidente de helicóptero O político e empresário colombiano Pedro Juan Moreno, antigo aliado do presidente Alvaro Uribe, morreu nesta sexta-feira, junto com outros três tripulantes do helicóptero que os transportava para o noroeste do país. A aeronave havia desaparecido na manhã desta sexta-feira, em uma zona montanhosa entre os municípios de Mutatá e Chigorogó, a cerca de 650 quilômetros de Bogotá. O porta-voz do governo não confirmou a situação dos ocupantes, mas o ministro dos Transportes, Carlos Uriel Gallego, informou que um acidente causou a morte dos três passageiros e um tripulante que estavam a bordo. Além de Moreno, que promovia sua candidatura ao Senado nas eleições de 12 de março, estavam a bordo do helicóptero seu filho Juan Gilberto, uma correligionária, Ana Mejía Palácio, e o piloto da aeronave, Juan Taborda.