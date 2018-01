Político curdo é morto em emboscada no norte do Iraque Um membro de um dos principais partidos curdos do Iraque foi morto a tiros no norte do país, informou a polícia. Sharzad Jassan, de 31 anos, voltava para casa em Kirkuk (290 km ao norte de Bagdá) quando homens armados dispararam contra ele. Jassan era membro da União Patriótica do Curdistão, que apóia a intervenção americana no Iraque. Não há suspeitas sobre os assassinos.