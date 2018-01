Político diz que ajudou Bush a escapar do serviço militar O ex-presidente da Assembléia Legislativa do Texas, Ben Barnes, se disse ?mais envergonhado do que jamais estive? porque ajudou o presidente George W. Bush e outros filhos de famílias ricas a escapar da Guerra do Vietnã, alistando-os na Guarda Nacional do Texas. ?Pus um jovem chamado George W. Bush na Guarda Nacional... e não estou necessariamente orgulhoso disso, mas foi o que fiz?, disse Barnes, um democrata, em um vídeo gravado em 27 de maio perante um grupo de apoiadores de John Kerry. Barnes, que presidia a Assembléia texana quando Bush ingressou na Guarda, depois se tornou vice-governador. O vídeo foi publicado em 25 de junho na internet, mas só chamou atenção nesta semana, quando Jim Moore, um autor de livros contra Bush, passou a disparar e-mails sobre o assunto. Bush se alistou na Guarda Nacional em 1968, no auge do conflito no Vietnã, e serviu até 1973. Ele nega ter sido privilegiado. Barnes afirma ter se envergonhado do que havia feito ao visitar o memorial dos mortos na guerra. ?Fiquei mais envergonhado de mim mesmo do que jamais estive porque foi a pior coisa que fiz ? ajudar um monte de gente rica e gente de famílias importantes a entrar na Guarda Nacional?.