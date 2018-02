Político irlandês perde cargo por fumar no Parlamento A lei irlandesa que proíbe fumar no local de trabalho causou uma primeira demissão: um importante parlamentar perdeu seu posto no partido depois de fumar no Parlamento. John Deasy foi punido depois de fumar pelo menos três cigarros na cantina, ao lado da câmara de debates. Colegas parlamentares dizem que Deasy tentou abrir uma porta de emergência para fumar no pátio, mas que funcionários da cantina não permitiram. O líder do partido Fine Gael, a que Deasy é filiado, o demitiu de seu cargo no governo paralelo. O parlamentar continua com seu mandato.