Político libanês cobra pronunciamento firme da ONU contra mortes O líder do maior partido libanês pediu na terça-feira à ONU que amplie sua condenação à violência política em seu país, que tenta eleger um presidente. Em encontro com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon, Saad Al Hariri citou vários assassinatos de que foram vítimas políticos do seu bloco 14 de Março (contrário à influência da Síria no Líbano), disse o próprio Hariri a jornalistas na ONU. O parlamentar cristão Antoine Ghanem se tornou em setembro a sétima personalidade anti-síria assassinada no Líbano desde o homicídio, em fevereiro de 2005, do ex-premiê Rafik Al Hariri, pai de Saad. Em 25 de setembro, o Parlamento, dividido, abandonou a tentativa de eleger um substituto para o presidente Émile Lahoud, também anti-sírio, cujo mandato expira em 23 de novembro. Os deputados voltam a se reunir em 23 de outubro. "Pedimos uma posição mais firme da ONU diante dos assassinatos e do que está acontecendo no Líbano", disse Hariri após encontrar Ban. (Por Edith Honan)