Político paraguaio diz que Brasil foi "frouxo" com Oviedo Políticos governistas do Paraguai classificaram nesta quinta-feira a atitude das autoridades brasileiras de "frouxa" com relação ao ex-general Lino Oviedo. Eles esperavam que o Brasil o expulsasse e não apenas o advertisse a não realizar atividades políticas. O Ministério da Justiça, após ouvir os argumentos de Oviedo na quarta-feira, advertiu-o de que será expulso do Brasil se não atender à exigência. O governo do presidente paraguaio Luis González Macchi acusa Oviedo de ter organizado a onda de distúrbios de segunda-feira. Macchi decretou estado de exceção, que foi revogado na quarta-feira após a normalização da situação em todo o país. José Emilio Arganã, líder do movimento Reconciliação Colorada - sustentação política de González Macchi -, disse que é "incompreensível que o Brasil, diante de tanta evidência dos abusos cometidos pelo criminoso político, tenha resolvido apenas advertí-lo. Foi uma atitude muito frouxa do governo brasileiro com alguém que tem pendente o cumprimento de uma condenação de 10 anos". Na segunda-feira, milhares de partidário de Oviedo realizaram protestos nas principais cidades do Paraguai, exigindo a renúncia de González Macchi. Violentos confrontos com a polícia deixaram 2 mortos, 53 feridos e 297 detidos, a maioria já libertada. Um relatório da chancelaria paraguaia enviado ao Itamaraty destaca que "Oviedo foi o instigador das mobilizações que buscavam desestabilizar o estado de direito", informou o embaixador do Paraguai no Brasil, Luis González Arias. O presidente do Congresso e senador pelo governista Partido Colorado, Juan Carlos Galaverna, disse que o "Brasil deveria ser mais exigente com Oviedo, pois ele tem uma irrefreável ambição de poder e não respeitará nenhuma restrição que lhe for imposta". Na próxima semana, a bancada governista apresentará um pedido para que seja aberto um julgamento político contra o vice-presidente Julio César Franco, do opositor Partido Liberal, acusado de associar-se a Oviedo para derrubar o presidente. Durante as manifestações de segunda-feira, Franco convocou a imprensa para manifestar publicamente seu apoio aos protestos e qualificá-los de "uma manifestação espontânea do povo contra o governo corrupto do presidente González Macchi.