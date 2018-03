Político russo é vítima de atentado O membro do partido de oposição liberal russo Yabloko, Andrei Borisov, sobreviveu a uma aparente tentativa de assassinato nesta quinta-feira em São Petersburgo, informou um membro do partido. Um homem usando óculos escuros e um boné preto atirou em Borisov duas vezes na cabeça enquanto ele saia de sua casa por volta do meio-dia, horário local, disse o porta-voz do Yabloko, Alexander Shurshev. "Borisov está sob cuidados intensivos mas sobreviveu", disse Shurshev. Um oficial do partido afirmou que a tentativa de assassinato parece estar ligada aos esforços de Borisov em limitar a implementação de empresas que prejudicam o meio ambiente no centro da cidade. "O atentado contra a vida de Andrei Borisov confirma que qualquer atividade pública e política em São Petersburgo que não coincida com os interesses das autoridades locais e das grandes companhias podem ser uma ameaça real à vida", afirma um comunicado do partido.