Político seqüestrado é libertado no México Um candidato a deputado seqüestrado um mês antes das eleições de julho e que venceu nas urnas mesmo estando refém foi libertado no México mediante pagamento de resgate. Mario Zepahua foi seqüestrado em 11 de junho e durante os quatro meses em que esteve em cativeiro enviou várias mensagens gravadas em vídeo pendido que a família pagasse os US$ 6 milhões que exigiam os bandidos. Uma irmã do deputado confirmou o pagamento do resgate, mas não revelou o valor. Zepahua, membro do Partido Revolucionário Institucional (PRI) e proprietário de uma empresa de ônibus, voltou caminhando para casa nesta segunda-feira.