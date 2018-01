Político sunita escapa de atentado O líder da principal formação política sunita do Iraque, o Consenso Nacional Iraquiano (CNI), Adnan Al-Duleimi, escapou ileso nesta quinta-feira de uma tentativa de assassinato em Bagdá, em que morreu um de seus guarda-costas e outros cinco ficaram feridos, informou um porta-voz do grupo, Dhafer Al-Aani. Ele disse que o atentado ocorreu em uma estrada do oeste de Bagdá, quando quatro homens armados interceptaram o comboio de veículos em que estava Al-Duleimi. "Felizmente, Al-Duleimi tinha saído pouco antes do veículo em que estava devido a um problema em uma de suas rodas", disse o porta-voz sem fornecer mais detalhes. O CNI é integrado por três partidos políticos e obtiveram 44 das 275 cadeiras do Parlamento nas eleições realizadas em 15 de dezembro passado.