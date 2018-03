Político xiita será 1º presidente do conselho iraquiano O conselho interino de governo do Iraque escolheu um político xiita, Ibrahim Al-Jafari, para ser o primeiro presidente na era pós-Saddam Hussein. Na terça-feira, o conselho havia decidido estabelecer um sistema de presidência rotativa. Nove de seus membros, representando diferentes grupos étnicos iraquianos, vão se revezar no comando do governo. Al-Jafari, que representa o partido islâmico Dawa, ocupará o posto apenas por um mês. Ele será o primeiro presidente porque o revezamento será por ordem alfabética - a ordem levará em conta o primeiro nome dos políticos, de acordo com o alfabeto árabe. O conselho, composto por 25 integrantes e criado pela coalizão militar liderada pelos Estados Unidos, diz que seu objetivo inicial era criar uma presidência única. Os conselheiros, porém, não conseguiam chegar a uma conclusão sobre quem deveria ser o líder único e optaram, então, por uma presidência rotativa ? ao estilo daquela existente na União Européia. O conselho indicou cinco muçulmanos xiitas, dois sunitas e dois curdos para atuar como presidentes. O segundo deles, que assumirá após Al-Jafari, será Ahmed Chalabi, líder do Congresso Nacional Iraquiano e político bastante próximo dos interesses americanos. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.