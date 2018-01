Políticos alemães cobram providências após denúncias sobre agência de espionagem Frankfurt, 03/05/2015 - Diversos políticos importantes da Alemanha cobraram neste domingo que sejam tomadas providências, após denúncias de que o serviço de inteligência nacional ajudou agências do governo dos EUA a espionar outros chefes de governo da Europa. "As comissões do Parlamento precisam ser significativamente fortalecidas", disse Eva Hogl, do Partido Social Democrata, que integra a base de apoio da chanceler Angela Merkel.