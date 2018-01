Políticos alemães pedem iniciativas para afastar eleitores da extrema-direita Políticos alemães de diversas linhas pediram nesta segunda-feira (17) a implementação de iniciativas para afastar as pessoas dos grupos de extrema direita depois de um partido dessa corrente ter conquistado cadeiras na assembléia estadual de uma empobrecida região da antiga Alemanha Oriental. O Partido Nacional Democrata, conhecido por suas iniciais em alemão NPD, obteve 7,3% dos votos na assembléia do Estado de Mecklenburg-Pomerânia Ocidental. O líder do Partido Social Democrata (SPD, por sua iniciais em alemão) na região, Till Backhaus, comentou que é missão de seu partido deixar claro que o NPD é incapaz de solucionar os problemas do Estado, onde 18,2% da população economicamente ativa está desempregada. A taxa de desemprego em Mecklenburg-Pomerânia Ocidental é a maior da Alemanha. "Eu penso que nós - exatamente nós, os social-democratas - mostraremos que o NPD não tem soluções para os problemas daqui", disse Backhaus à emissora pública de televisão NDR. O SPD manteve-se como maior partido, apesar de ter perdido cerca de 25% de apoio do eleitorado em comparação com as eleições regionais anteriores. Outros partidos sugeriram a liberação de mais verbas para ensinar a tolerância e combater o apelo da extrema direita, especialmente entre os eleitores mais jovens.