Políticos argentinos visitarão País durante pleito Uma extensa comitiva de políticos argentinos virá assistir às eleições brasileiras in loco. O prefeito da cidade de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, os deputados Ariel Basterio, Carlos Raimundi, Ricardo Alfonsín (filho do ex-presidente Raúl Alfonsín) e o cineasta Pino Solanas, são algumas das pessoas convidadas pelo PT para assistir de perto às eleições em São Paulo e para acompanhar o candidado Lula. Também a juíza federal María Romilda Servini de Cubría e o vice-ministro do Interior, Christian Ritondo, viajarão ao Brasil, convidados pelo Tribunal Superior Eleitoral.