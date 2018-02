Políticos criticam investigação do FBI no caso de Boston Republicanos e democratas questionaram neste domingo as autoridades norte-americanas por não terem monitorado suficientemente as atividades do suspeito pelas duas bombas da maratona de Boston, Tamerlan Tsarnaev, antes do ataque terrorista da última semana, dadas as aparentes crenças extremistas do jovem de 26 anos.