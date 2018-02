Políticos egípcios defendem ação militar contra Etiópia

As sugestões foram feitas ao presidente egípcio durante uma reunião e diversos participantes pareciam não estar cientes de que o encontro estava sendo transmitido ao vivo pela televisão. Segundo informações da Associated Press, Morsi não esboçou reação diante das propostas.

No encontro, Younis Makhyoun, líder de um partido ultraconservador islâmico, afirmou que o Egito deveria apoiar as ações de rebeldes na Etiópia e, em última instância, destruir a barragem.

Ayman Nour, líder do partido liberal egípcio, propôs que deveriam ser espalhados rumores sobre um possível plano de guerra egípcio para assustar os etíopes.

Na terça-feira passada, a Etiópia iniciou o desvio do fluxo do rio Nilo Azul. Egito e Sudão são contrários à obra devido ao fato de que a Etiópia viola um acordo do período colonial segundo o qual o Egito é detentor de quase 70% dos recursos hídrico do Rio Nilo. Fonte: Associated Press.