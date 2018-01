Políticos espanhóis renunciam contra a guerra Enquanto prosseguiam as renúncias de políticos do Partido Popular espanhol, que está no governo e abriga o primeiro-ministro Jose María Aznar, que apóia a guerra no Iraque, os partidos espanhóis de oposição apresentavam outra moção no Parlamento condenando os ataques e dezenas de milhares de estudantes participavam de protestos em pelo menos 10 cidades do país. A renúncia da prefeita Edith Bedin Oviedo, da pequena cidade de Daimiel, no centro da Espanha, foi a 14ª sofrida até agora pelo partido devido à guerra. Entre os renunciantes, contudo, não há parlamentares. Mas vários deles já se opuseram publicamente ao conflito desde seu início em 20 de março. Até agora, o apoio do qual o primeiro-ministro Aznar desfrutava em seu partido era esmagador, quase sem dissidências públicas. Aznar é um dos mais firmes partidários da ofensiva bélica dos EUA para derrubar Saddam Hussein, embora a grande maioria dos espanhóis se oponha à guerra. No Parlamento, o oposicionista Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) apresentou uma moção que pede a Aznar uma mudança de tática e propõe um apelo para que cesse a guerra - embora a moção deva certamente ser rejeitada pelos 183 deputados que integram a maioria do governo. Veja o especial :