Políticos europeus condenam morte de direitista holandês Partidos ultradireitistas e outras agremiações políticas, em toda a Europa, condenaram o assassinato do extremista de direita holandês Pim Fortuyn, pedindo às pessoas para resolverem suas diferenças nas urnas, e não através da violência. Na Áustria, o porta-voz do Partido da Liberdade, de ultradireita, Karl Schweitzer, se expressou "chocado" com o assassinato. "É uma loucura", disse. "Sempre começa com violência verbal, e neste sentido um sério desarmamento será necessário num certo momento". O belga Vlaams Blolk, um partido nacionalista flamengo, que defende o congelamento da imigração e a expulsão de imigrantes que não se adaptem à cultura da Bélgica, afirmou que Fortuyn foi morto por falar abertamente. "O ataque só foi possível num clima cada vez de maior confronto contra qualquer um que queira questionar o politicamente correto", avaliou o líder do partido, Frank Vanhecke. "Eles (os atacantes) usaram esse clima para tomar para si responsabilidade por ações malévolas, até o ponto de um assassinato". O ultraje não se limitou à emergente extrema direita da Europa: o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, cancelou uma viagem à Holanda após a morte de Fortuyn, e seu escritório emitiu um comunicado dizendo que Blair "compartilha de uma sensação de verdadeiro choque existente na Holanda". "Sejam quais forem os sentimentos políticos que algumas figuras provocam, as urnas são o lugar para expressá-los", afirmou. O primeiro-ministro holandês, Win Kok, que cancelou uma atividade eleitoral em vista das eleições parlamentares de 15 de maio na Holanda, classificou o assassinato de Fortuyn de "uma profunda tragédia... para nosso país e nossa democracia". Ignazio La Russa, um líder parlamentar do partido de ultradireita italiano Aliança Nacional, disse ser inaceitável o uso da violência na política. "Expresso minhas condolências porque as confrontações políticas nunca deveriam produzir violência", afirmou. Gustavo de Aristegui, o porta-voz parlamentar do direitista Partido Popular, do primeiro-ministro espanhol Jose Maria Aznar, disse que nada justifica um assassinato - mesmo que a vítima defenda "idéias extremas e radicais", como a posição antiimigração assumida por Fortuyn. "Qualquer ato de violência tem sempre de ser condenado", afirmou ele. "Como democratas, devemos mostrar mesmo o máximo de consistência e dizer que nenhum assassinato pode ser justificado, nem este nem qualquer outro." A morte de Fortuyn mostra como saíram de controle as campanhas contra partidos ultradireitistas, disse Daniele Capezzone, secretário do pequeno grupo liberal socialista italiano Partido Radical. "Em lugares demais da Europa, campanhas contra o risco do ´fascismo´ em nome dos princípios da democracia se tornaram literalmente ´fascistas´", considerou ele, num comunicado.