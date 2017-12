Políticos macedônios participam de reunião secreta Negociadores da Macedônia encerraram neste domingo o terceiro dia de negociações sem nenhuma definição referente à proximidade de um acordo para evitar uma guerra em grande escala entre rebeldes de etnia albanesa e forças do governo. Depois de se reunirem durante horas neste domingo, as negociações foram interrompidas porque os participantes estavam exaustos. Um funcionário do governo disse que o diálogo poderá ser retomado ainda hoje. Políticos de todos os grupos étnicos analisam uma proposta de paz apresentada pelo presidente da Macedônia, Boris Trajkovski, que pede um cessar-fogo, anistia parcial para a maior parte dos rebeldes que depuserem voluntariamente suas armas e maior inclusão dos albaneses étnicos nos órgãos e instituições estatais. O plano Trajkovski pode incluir também a remoção de referências étnicas e religiosas da constituição e a inclusão do albanês como uma das línguas oficiais do país. A proposta ganhou apoio de líderes da União Européia (UE), que prometeram mais ajuda se ela for adotada. Também deverá ser enviado um observador da UE. Ele ficará em Skopje para auxiliar no avanço das negociações, mas os líderes europeus ainda não sabem que mandar à região.