Políticos radicais dos dois partidos dominam o Estado O que agrava ainda mais o cenário caótico do Estado é a radicalização da política californiana. "Não existem mais políticos moderados na Califórnia", diz Micah Weinberg, analista de políticas públicas do instituto New America Foundation. De acordo com ele, o fenômeno ocorre porque a maioria dos candidatos - tanto democratas quanto republicanos - são escolhidos para disputar a eleição em distritos nos quais seus partidos vencem com facilidade. "Só existe campanha mesmo durante as primárias. Isso é um convite para as facções mais radicais dos dois partidos tomarem conta da política local", disse Weinberg. Por isso, de acordo com ele, a Califórnia está hoje dividida em fronteiras geográficas. "Os democratas são maioria em Los Angeles, São Francisco, Sacramento e ao longo de toda a costa norte, enquanto os republicanos vivem encastelados no restante do Estado."