Políticos tâmeis comemoram compromisso do governo do Sri Lanka A Aliança Nacional Tâmil, braço político do grupo Tigres de Libertação do Tâmil Eelam, comemorou hoje a decisão do governo do Sri Lanka de negociar um acordo de divisão de poder feito pelos rebeldes. "É um passo muito bem-vindo", disse Kanagalingam Sivajilingam, líder da aliança, que conta com 22 deputados tâmies no Parlamento de 225 cadeiras. "Nosso partido apoiará totalmente o governo em seus esforços", disse ele, referindo-se à concordância do governo em discutir uma proposta rebelde de formar uma autoridade autônoma interina na área tâmil no nordeste do país.