Polonesa dava maconha a suas vacas para mantê-las tranqüilas A polícia da província polonesa de Szczecin descobriu que uma camponesa da aldeia de Lobza cultivava maconha e que, como a mulher explicou às autoridades, dava a droga a suas vacas, misturada com a ração para gado, para tranqüilizá-las. Os policiais que descobriram e destruíram a plantação de maconha disseram que a camponesa, de 55 anos, se mostrou uma grande agricultora, já que os pés de maconha tinham mais de três metros de Altura. Os especialistas do laboratório da polícia que analisaram as plantas asseguraram que continham uma grande quantidade de narcótico de alta qualidade. "Minhas vacas, não sei por que, são muito loucas, sempre estão dando pulos e correndo. Uma delas em certa ocasião fraturou meu braço", explicou a camponesa. A mulher contou desses problemas para alguém, que aconselhou a ele que desse um pouco de maconha para os animais para que as vacas ficassem mansas e tranqüilas. A camponesa comprou as sementes da maconha em um mercado, as semeou e cobriu o lugar com um plástico, para que ninguém visse a plantação, porque não queria perder seu remédio para tranqüilizar as vacas. "Tenho que reconhecer que se trata de uma solução estupenda, porque desde que dei a primeira porção de maconha minhas vacas estão como cordeirinhos", explicou.