Poloneses aliam-se a empresa dos EUA para atuar no Iraque Mais de 20 empresas da Polônia, país que apoiou a guerra nos EUA no Iraque, se uniram à antiga companhia do vice-presidente dos EUA, Dick Cheney, para buscar contratos de reconstrução da indústroa petrolífera iraquiana. O grupo polonês, encabeçado pela estatal Nafta Polska, assinou uma joint-venture com a with Kellogg, Brown and Root, subsidiária da Halliburton, empresa que foi administrada, entre 1995 e 2000, pelo atual colega de chapa de George W. Bush. ?Com um parceiro desses, temos grandes chances de ganhar o que houver para ganhar?, disse Maciej Gierej, administrador da Nafta Polska. A Kellogg, Brown and Root já ganhou US$ 184,7 milhões em ordens de serviço do Corpo de Engenheiros do Exército americano para consertar e operar poços de petróleo iraquianos, e é a fornecedora exclusiva de serviços de apoio às tropas no Iraque.