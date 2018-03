Poloneses decidem se vão fazer parte da União Européia Os poloneses estão votando neste fim de semana em um referendo para decidir se vão fazer parte ou não da União Européia. Com 39 milhões de habitantes, a Polônia é o mais populoso dos 10 países que foram aceitos para ingressar no bloco europeu a partir do ano que vem. Pesquisas de opinião de voto indicam que 76% dos eleitores que pretendem ir às urnas neste sábado e domingo são favoráveis à entrada na União Européia. O presidente Alexander Kwasniewski e o papa João Paulo 2º, que nasceu na Polônia, se manifestaram a favor do ?sim?. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.