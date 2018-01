Polônia confirma primeiro caso de vaca louca O Instituto Nacional de Veterinária da Polônia confirmou hoje o primeiro caso de encefalopatia espongiforme bovina (EEB), ou doença da vaca louca, no país. Segundo o especialista do instituto, Pavel Skubliski, o animal de nove anos de idade era proveniente de uma propriedade não comercial localizada perto da fronteira com a Eslováquia. "Estamos fazendo um levantamento epidemiológico para tentar explicar de onde veio esse animal e como foi infectado", disse Skubliski, que está preparando a notificação do caso para a União Européia (UE) e para o Escritório Internacional de Epizootias (OIE). O jornal polonês Rzeczpospolita informa em sua edição de hoje que a UE não deve introduzir mais restrições contra as exportações de carne da Polônia. A porta-voz do comissário para Proteção do Consumidor, Beata Gminder, afirmou que os controles existentes já são bastante rígidos. Autoridades sanitárias polonesas e da UE disseram que os programas de identificação da doença adotados nos frigoríficos são suficientes para impedir que carne infectada seja destinada ao mercado. A vaca louca é a provável causa do mal Creutzfeldt-Jakob, uma doença nervosa degenerativa que matou mais de cem pessoas na Europa.