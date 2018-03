Polônia desfere novo golpe contra tratado de reforma da UE Na terça-feira, primeiro dia da Presidência da França na União Européia (UE), o presidente da Polônia, Lech Kaczynski, fez aumentarem os problemas com que se deparada o bloco ao afirmar que não assinará, por enquanto, um tratado de reforma da entidade. Segundo Kaczynski, seria "inútil" assinar o documento depois de ele ter sido rejeitado pelos irlandeses em um referendo ocorrido no dia 12 de junho. O tratado, que deveria remodelar as