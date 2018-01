Polônia diz que ficará no Iraque o "tempo que for necessário" O presidente da Polônia, Aleksander Kwasniewski, disse hoje ao americano, George W. Bush, que as tropas polonesas ficarão no Iraque "pelo tempo que for necessário", garantiu seu conselheiro de segurança nacional. Kwasniewski fez a promessa durante um telefonema feito por Bush um dia depois de o líder polonês ter dito que fora "enganado" sobre a ameaça representada pelas supostas armas de destruição em massa de Saddam Hussein e retiraria seus soldados do Iraque antes do prazo previsto. De acordo com Marek Siwiec, conselheiro de segurança nacional, Kwasniewski tinha a intenção de criticar os serviços de espionagem em geral, e não o governo americano especificamente. "Não foi uma queixa da Polônia endereçada aos Estados Unidos", garantiu. Kwasniewski garantiu a Bush que a Polônia ainda faz parte da coalizão aliada que ocupa o Iraque e pemanecerá no país árabe "pelo tempo que for necessário - e ainda mais um dia - para atingir os objetivos pretendidos", afirmou Siwiec. O Exército da Polônia comanda uma força multinacional de 9.500 homens na região centro-sul do Iraque, sendo 2.400 de seu próprio contingente. Siwiec disse que Bush agradeceu a Kwasniewski pelo envolvimento militar da polônia no Iraque em um telefonema para marcar o aniversário de um ano da invasão do país árabe. Ao término da conversa de aproximadamente 20 minutos, Kwasniewski recorreu ao termo "má interpretação" para explicar suas declarações sobre as armas químicas, biológicas e nucleares supostamente mantidas pelo Iraque, prosseguiu Siwiec.