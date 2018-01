Polônia diz ter sido "enganada" sobre armas iraquianas A Polônia, que apoiou firmemente a invasão do Iraque liderada pelos Estados Unidos, foi "enganada" sobre a ameaça representada pelas supostas armas de destruição em massa de Saddam Hussein, denunciou hoje (18) o presidente Aleksander Kwasniewski. Mais cedo, Kwasniewski anunciara que a Polônia começará a retirar seus soldados do Iraque no início de 2005, meses antes do prazo anteriormente previsto. Os comentários de Kwasniewski foram os primeiros de um líder polonês com críticas tão diretas aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha, apesar de os dois países não terem sido citados nominalmente. "Naturalmente alguém pode protestar contra os motivos da guerra contra o Iraque. Pessoalmente, acredito que o Iraque seja melhor hoje do que era com Saddam Hussein", disse o presidente polonês a um pequeno grupo de jornalistas europeus. "Entretanto, eu também me sinto desconfortável devido ao fato de termos sido enganados com relação às informações sobre as armas de destruição e massa", disse ele, de acordo com uma transcrição divulgada por sua assessoria de imprensa. Os comentários de Kwasniewski vêm à tona dias depois de o novo governo espanhol ter anunciado que retirará seus soldados do Iraque até 30 de junho se a Organização das Nações Unidas não assumir a ocupação do país árabe. Na última quinta-feira, um atentado contra o sistema ferroviário madrilheno causou a morte de mais de 200 pessoas. "Enfrentamos a mesma ameaça que a Espanha", comentou Kwasniewski. Entretanto, ele defendeu que "o terrorismo precisa ser combatido também com a força".