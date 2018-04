Polônia e EUA chegam a acordo sobre escudo antimísseis

MOSCOU - A Polônia e os Estados Unidos chegaram na sexta-feira, 1, a um entendimento sobre a instalação de um polêmico sistema de defesa antimísseis americano em território polonês, apesar da forte oposição da Rússia. A Polônia abrigaria mísseis antimísseis (ou interceptadores) americanos e, em troca, os Estados Unidos afirmaram que irão ajudar a melhorar o sistema de defesa aérea polonês. <br> <br> O acordo final ainda não está fechado, e as negociações devem continuar. No entanto, o apoio americano na modernização do sistema de defesa aérea era uma das principais exigências da Polônia para abrigar o escudo antimísseis. <br> <br> "Temos um acordo em princípio", disse, em Washington, o ministro do Exterior da Polônia, Radek Sikorsky. "Ainda há muito trabalho a ser feito por nossos especialistas... Mas, sim, eu estou satisfeito que os princípios que nós discutimos tenham sido aceitos." <br> <br> "Nós entendemos que há um desejo de modernizar o sistema de defesa da Polônia, particularmente de modernizar as defesas aéreas. Isso é algo que nós apoiamos porque vai fazer nosso aliado, a Polônia, mais capaz", disse a secretária de Estado americana, Condoleezza Rice. <br> <br> Rússia <br> <br> As preocupações da Polônia com a segurança se referem principalmente às ameaças da Rússia de apontar seus mísseis para a Europa caso os Estados Unidos coloquem partes de seu sistema de defesa antimísseis perto da fronteira russa. <br> <br> A iniciativa dos Estados Unidos de construir instalações de defesa antimísseis no Leste Europeu vem provocando tensões no relacionamento do governo americano com a Rússia. <br> <br> Os Estados Unidos querem construir um sistema que vai permitir a interceptação de mísseis balísticos. Este sistema envolve radares estacionários e mísseis antimísseis em lugares como o Alasca e a Califórnia. Na Polônia, o plano é instalar dez mísseis antimísseis. <br> <br> Também está previsto um radar associado na República Checa. Em abril, o governo checo deverá submeter ao Parlamento um texto preliminar de acordo para a instalação do radar. <br> <br> O presidente russo, Vladimir Putin, é contra os planos dos Estados Unidos e afirma que esse sistema ameaçaria os mísseis russos e iria desestabilizar a segurança global. <br> <br> No entanto, o presidente americano, George W. Bush, já disse que a Rússia não teria nada a temer, porque os alvos do sistema de defesa americano seriam países hostis, como o Irã e a Coréia do Norte. <br> <br> Em outubro, Putin chegou a dizer que os planos americanos poderiam levar a uma situação semelhante à Crise dos Mísseis de Cuba, na década de 60, que quase desencadeou um conflito nuclear entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética.