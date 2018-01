Polônia: encerrada operação de resgate por falta de sobreviventes As autoridades polonesas deram neste domingo por encerrada a operação de resgate das vítimas do desabamento do teto do Centro Internacional de Exposições de Katowice, no sul do país, acreditando já não haver sobreviventes. Foram pelo menos 60 os mortos no desabamento do teto cheio de neve do Centro Internacional de Exposições neste sábado, na cidade polonesa de Katowice (sul), informou um porta-voz oficial. Outras 141 pessoas ficaram feridas. A operação de socorro contou com a participação de cerca de 600 bombeiros e policiais, dois destacamentos da gendarmaria militar, várias brigadas do serviço de socorro das minas de carvão da região e grupos especializados na busca de pessoas soterradas em terremotos, com a ajuda de cães treinados.