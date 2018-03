Polônia encontra DNA equino em amostras de carne bovina

Desde que as autoridades irlandesas fizeram o primeiro teste com hambúrgueres congelados e descobriram que eles tinham DNA de cavalo, há um mês, um escândalo com carne de cavalo varreu a Europa e levou supermercados em vários países a retirar das prateleiras produtos com carne processada.

"Esses três resultados foram encontrados em um universo de 121 amostras de carne. Outras 80 amostras seguem sob análise no Laboratório Nacional", disse o serviço veterinário. As informações são da Dow Jones.