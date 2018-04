Polônia fará eleições presidenciais no dia 20 de junho

A data anunciada por Komorowski era a esperada. O presidente da Câmara é o atual presidente do país e será o candidato do partido moderado pró-UE Plataforma Cívica. Se nenhum candidato alcançar pelo menos 50% de aprovação nas eleições, um segundo turno poderá ser realizado duas semanas depois, no dia 4 de julho. Na Polônia, a maior parte do poder está nas mãos do governo, que é eleito separadamente do presidente. O presidente tem um papel cerimonial, principalmente, mas ele pode vetar a legislação e, como comandante em chefe, tem alguma influência sobre a política externa do país. As informações são da Dow Jones.