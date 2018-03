Polônia fecha seção que representava EUA no Iraque A Polônia fechou temporariamente a seção da sua embaixada em Bagdá que, desde 1991, representava os interesses dos Estados Unidos no Iraque, informou hoje o Ministério das Relações Exteriores. O departamento foi fechado na quinta-feira, "de comum acordo com os EUA", disse um comunicado do ministério. O órgão não informou por quanto tempo o escritório permaneceria fechado. O presidente dos EUA, George W. Bush, disse quinta-feira que "o jogo acabou" para o presidente iraquiano, Saddam Hussein, indicando que a guerra está se aproximando, em meio à uma maior presença militar dos EUA na região. Funcionários poloneses citaram preocupações com questões de segurança como a principal razão da decisão, afirmou a embaixada dos EUA em Varsóvia.