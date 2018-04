Polônia inicia semana de luto por mortes em acidente aéreo

Em meio a cerimônias religiosas e homenagens, a Polônia deu início neste domingo a uma semana de luto oficial pelo acidente aéreo que resultou na morte do presidente polonês, Lech Kaczynski, a primeira-dama e diversos membros do governo e da elite intelectual do país.

Oferendas de flores e mensagens de pêsames estão sendo depositas em igrejas de todo o país e um luto nacional de dois minutos foi observado ao meio-dia do horário local (7h em Brasília). Eventos esportivos e sociais foram cancelados.

O acidente com o Tupolev-154 ocorreu na manhã do sábado, quando o avião se preparava para pousar no aeroporto da cidade russa de Smolensk. A delegação era esperada para uma cerimônia em memória de mais de 20 mil poloneses que morreram nas mãos de forças russas na floresta de Katyn durante a Segunda Guerra Mundial.

Todas as 96 pessoas a bordo morreram, incluindo líderes militares e civis, parlamentares e figuras importantes da elite intelectual polonesa no campo da cultura e história.

Os corpos do presidente polonês e da primeira-dama foram identificados e removidos dos destroços, e serão transportados para a Polônia na tarde deste domingo.

A Rússia e a União Européia, que a Polônia integra, decretaram um dia de luto oficial.

"Estamos completamente devastados e chocados", disse à BBC o ministro polonês do Exterior, Radek Sikorski. "As pessoas estão indo à igreja, à missa, estão chorando."

Um porta-voz do governo da Polônia afirmou que, com a morte de Kaczynski, as eleições presidenciais serão antecipadas. De acordo com a Constituição polonesa, a data deve ser definida até o fim de junho.

O líder da Câmara Baixa do Parlamento polonês, Bronislaw Komorowski, assumiu interinamente o cargo deixado pelo seu antecessor.

"É o evento mais trágico na história da Polônia no pós-guerra", afirmou o premiê polonês, Donald Tusk, em uma declaração transmitida pela televisão.

"Hoje, diante deste drama, nossa nação permanece unida. Não há divisões entre esquerda e direita, diferenças políticas não interessam. Estamos juntos na tragédia."

Investigações

No sábado, o premiê polonês visitou o local do acidente junto com o premiê russo, Vladimir Putin, responsável pela investigação para determinar as causas do acidente.

As autoridades russas se comprometeram a dar total prioridade ao inquérito, que incluirá a formação de um comitê governamental.

O ministro russo de Emergências, Sergei Shoigu, disse que ambas as caixas-pretas do avião foram encontradas e estão sendo examinadas.

Testemunhas dizem ter visto o avião se aproximar da base aérea de Smolensk com a asa esquerda apontando para o chão. A aeronave bateu nas árvores e se chocou contra a montanha, espalhando destroços em uma grande área de floresta.

Ainda não se sabe se o incidente foi causado por falhas técnicas, humanas ou ambas. O avião, um Tupolev-154 com mais de 20 anos de uso, havia passado por manutenção recentemente e era considerado apto para voo.

Controladores aéreos russos disseram que, por causa da névoa espessa que cobria o aeroporto de Smolensk no momento, instruíram os pilotos do avião a pousar em outro aeroporto, em Minsk, mas a sugestão foi ignorada.

O vice-comandante da Aeronáutica russa, general Alexander Alyoshin, disse que os controladores perceberam que a aeronave voava a uma altura muito baixa quando o avião estava a cerca de 1,5 km da base aérea.

"O controle instruiu a tripulação que retornasse ao voo horizontal. Quando isso não foi feito, eles os instruíram repetidas vezes a pousar em outro aeroporto", declarou o general.

"Apesar de tudo, a tripulação continuou sua descida. Infelizmente, isso terminou de maneira trágica." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.