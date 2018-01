Polônia: oposição conservadora vence segundo turno da eleição presidencial Pesquisas de boca de urna indicavam na noite deste domingo que o presidente da Polônia, Bronislaw Komorowski, não conseguiu sucesso em sua tentativa de ser reeleito. De acordo com levantamento do instituto Ipsos para as emissoras de televisão TVP, TVN e Polsat, o candidato Andrzej Duda, da oposição mais conservadora, obteve 53% dos votos no segundo turno da eleição presidencial; Komorowski, que era considerado favorito até a semana passada, obteve 47%.