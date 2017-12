Polônia quer abrir negociações sobre base dos EUA O governo polonês quer abrir, o mais rápido possível, negociações com Washington sobre a proposta de instalar, na Polônia, uma base do escudo antimísseis americano. Na nota transmitida pelo Ministério das Relações Exteriores da Polônia à embaixada dos Estados Unidos em Varsóvia, destaca-se o interesse em que as negociações comecem o quanto antes. A nota é a resposta oficial à oferta recebida pelo governo polonês de Washington para o começo das negociações em torno do tema. A oferta americana compreende a construção, na Polônia, de uma base com dez silos para o lançamento de mísseis que poderiam destruir projéteis disparados contra o território dos Estados Unidos, a partir do Oriente Médio. O projeto americano prevê a instalação, na Polônia, dos silos de lançamento dos mísseis, enquanto que na República Checa ficariam os radares capazes de detectar os projéteis disparados. As duas bases, na Polônia e na República Checa, se forem construídas, farão parte do escudo antimísseis desenhado com o objetivo de proteger o território dos Estados Unidos e que já tem duas bases, uma na Califórnia e a outra no Alasca.