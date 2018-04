Polônia relembra 1ª peregrinação de João Paulo II A Polônia relembrou hoje o 30º aniversário da primeira peregrinação do papa João Paulo II a sua terra natal, com a inauguração de um enorme monumento em formato de cruz no centro de Varsóvia. A cruz de nove metros de altura, feita em granito branco, foi erguida no local onde João Paulo II oficializou uma missa em 1979 na então comunista Polônia. O sermão do pontífice inspirou os nascentes movimentos democráticos no país e estimulou o movimento sindical independente Solidaridade, que derrubou o regime comunista em 1989.