Poluição mata mais que acidentes de carros na Europa, diz estudo A poluição do ar cortou a média de expectativa de vida dos europeus em quase um ano e contribui para centenas de mortes prematuras de milhares de pessoas anualmente, informou a Agência Ambiental Européia nesta quarta-feira. Mais de 100 milhões de pessoas na região, que compreende 53 países, também carecem de acesso a água potável, um problema mais grave em áreas rurais, mostrou o grupo em um relatório. Os níveis de poluição do ar reduziram a expectativa de vida em até dois anos nas áreas mais afetadas da Bélgica, Holanda, norte da e partes da Polônia e da Hungria, afirmou o relatório. "A má qualidade do ar ainda está causando centenas de milhares de mortes prematuras na Europa todos os anos e continua a danificar colheitas e a saúde do ecossistema", relatou o documento. "A perda de vidas anual estimada é significativamente maior do que a de acidentes de carro". Cerca de 870 milhões de pessoas vivem na região, mais de metade na Europa Ocidental e central, segundo o relatório de 400 páginas. A agência também pediu por rápida ação para limitar emissões de gases-estufa ligados ao aquecimento global e para melhorar a qualidade da água na região. (Por Michael Kahn)