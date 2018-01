Pompéia recria vinho do Império Romano A cidade de Pompéia, destruída por uma erupção do Vesúvio há 2.000 anos, retomou a produção de vinho, feito com os mesmos tipos de uva e no mesmo solo utilizado pelos romanos da Antigüidade. Chamado ?Villa dei Misteri?, o vinho foi apresentado hoje, na conclusão de um projeto de laboratório da Superintendência de Arqueologia de Pompéia, que há alguns anos encaminhou o cultivo de uvas nos terrenos utilizados pelos pompeianos do passado. O plano teve início em 1996. O vinho é um tinto rubi, safra de 2001, e foram produzidas 1721 garrafas. No rótulo há reproduções dos afrescos da Vila dos Mistérios de Pompéia. O primeiro lote, de seis garrafas, foi enviado ao presidente da Itália, Carlo Azeglio Ciampi. Em breve, outras garrafas estarão à venda na Internet. O vinho é feito a partir de duas variedades de uva, a "columbina purpurea" e a "vitis oleagina", as mesmas utilizadas pelos antigos, no mesmo solo, descrito como ?vulcânico?. A graduação alcoólica é de 13,5%. Segundo os primeiros especialistas a prová-lo, o ?Villa dei Misteri? é um vinho ?ainda jovem, mas com bom potencial?.