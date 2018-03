"Ponha-se em seu lugar", diz Chávez ao secretário da OEA Aumentando o tom de confrontação que assumiu na semana passada, com a ordem para prender os líderes da greve geral de quase dois meses iniciada em 2 de dezembro, o presidente venezuelano, Hugo Chávez, exigiu neste domingo que o secretário-geral da Organização de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, "ponha-se em seu lugar". Após a prisão do presidente da principal entidade empresarial da Venezuela, a Fedecámaras, Carlos Fernández, Gaviria disse esperar que os direitos individuais do líder opositor fossem respeitados. "Doutor Gaviria, este é um país soberano", disse Chávez durante seu programa semanal de TV Alô, Presidente. "O senhor foi presidente de um país (a Colômbia). Ponha-se em seu lugar. Não há privilégios neste país, de nenhum tipo. Este é um país soberano, doutor Gaviria." Gaviria está na Venezuela desde outubro na tentativa de mediar a crise política entre o governo de Chávez e a oposição. Após o início da greve geral, a mesa de diálogo ganhou também o apoio do grupo de países Amigos para a Venezuela, coordenado pelo Brasil e integrado também por EUA, México, Chile, Portugal e Espanha. Durante seu discurso, Chávez criticou também "alguns governos" que se manifestaram contra a prisão de Fernández e a ordem de detenção emitida contra outro líder da greve, o presidente da Central de Trabalhadores da Venezuela (CTV), Carlos Ortega - que se nega a apresentar-se e anunciou que passaria para a clandestinidade. Entre os países que qualificaram a prisão de "elemento de preocupação" estão EUA, Espanha e Portugal. "Eles (governos e personalidades) não manifestaram preocupação quando o presidente Chávez e todo o povo estavam seqüestrados por essas pessoas. Será que continuarão confundidos?", perguntou Chávez com ironia. "Porta-vozes de alguns governos saíram a preocupar-se com a prisão não sei de quem. E são os mesmos governos que aplaudiram o golpe aqui (a frustrada tentativa de golpe de abril). Agora voltam a equivocar-se. Ou será que não é equívoco?" Chávez ainda se disse insatisfeito com a decisão da Justiça de conceder a Fernández - acusado de delitos como traição à pátria e conspiração - o benefício da prisão domiciliar. "Mas isso mostra que não há parcialidade nas decisões judiciais", acrescentou Chávez.