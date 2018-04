Ponte desaba e mata sobreviventes de ciclone em Bangladesh Pelo menos três pessoas morreram e quase 100 ficaram feridas em Bangladesh neste sábado, quando uma ponte cheia de sobreviventes de um ciclone esperando por comida desabou para dentro do rio, relataram testemunhas e a polícia. Cerca de 20 pessoas estão desaparecidas. A ponte na vila de Kalapara cedeu enquanto várias pessoas esperavam pela chegada de veículos com comida e outros suprimentos, após a passagem do ciclone mais mortal do país em 16 anos. O ciclone Sidr matou cerca de 3.500 pessoas e deixou milhares desaparecidas e feridas. Cerca de dois milhões de habitantes estão desabrigados. Testemunhas disseram que milhares de sobreviventes ao ciclone estavam aglomerados nas margens de rios e estradas nas áreas devastadas pelo fenômeno. (Por Nizam Ahmed)