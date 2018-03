Ponte desaba em cidade do interior Uma ponte na cidade de Baotou, região da Mongólia Interior, desabou ontem. A queda aconteceu enquanto dois caminhões e um carro passavam pela construção. Ninguém ficou ferido. As autoridades chinesas estão investigando as causas do acidente. Recentemente, o governo chinês anunciou planos de consertar 6,3 mil pontes danificadas.