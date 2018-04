Ponte entre Colômbia e Venezuela reabre após tumulto

A ponte une Cúcuta, no departamento (Estado) colombiano de Norte de Santander, com a venezuelana Ureña. O chefe do comando regional número um da Guarda Nacional, general Franklin Márquez, disse à televisão estatal que "está aberta" a passagem por uma das pontes internacionais que liga as fronteiras da Colômbia e da Venezuela que fora bloqueada na tarde de ontem por manifestantes do lado colombiano.

Márquez disse que o protesto ocorreu contra as prisões de "dez pessoas que passavam (da Venezuela para a Colômbia) produtos da cesta básica como leite e óleo, e outros que levavam gasolina". O chefe militar não disse qual é a nacionalidade dos detidos, mas informou que eles foram presos por ordem da Promotoria Geral, que vai processá-los por "contrabando".